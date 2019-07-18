Воплощение американской мечты: Серену Уильямс назвали самой модной

Вице-чемпионка Уимблдона-2019 американка Серена Уильямс стала во главе рейтинга 50 самых модных людей по версии популярного в США издания Sports Illustrated. Журнал поместил очередное достаточно спорное фото теннисистки на обложку своего номера.

Сама Серена, несмотря на разгромное поражение в финале Уимблдона от румынки Симоны Халеп (2:6, 2:6) рассказывает о себе в превосходных тонах: "Вся моя карьера была о теннисе и о моде. Еще в начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств в Форт-Лодердейле. Было трудно совмещать со спортом, но уже тогда я знала, что однажды создам свой бренд для людей с различными устремлениями, но с активной жизненной позицией".

По свидетельству самой 37-летней спортсменки, которая, кажется, близка к завершению карьеры и готова продолжить строительство своего модного бренда, она имеет большие виды на расширение коллекций. Кроме одежды Серена намерена освоить ювелирные изделия и косметические средства.