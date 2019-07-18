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Конфликт между США и Ираном 31 минута назад

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18 июля 201922:43

Трамп: американский корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

Global Look Press

Приблизившийся к американскому кораблю в Ормузском на расстояние в 900 метров иранский беспилотник уничтожен. Президент США Дональд Трамп заявил, что дрон сбит орудиямми десантного корабля Boxer. Дрон был атакован после того, как проигнорировал предупреждения с американского корабля.

Отношения Тегерана и Вашингтона накалены, напоминает "Интерфакс". В июне Иран сбил американский беспилотник, который находился над иранскими территориальными водами. По крайней мере, так утверждал Иран.

В конце июня Трамп заявлял, если Вашингтон начнет войну с Ираном, то она будет краткосрочной. Более года назад Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из международной иранской ядерной сделки и вводит против Тегерана новые санкции. Это подтолкнуло Иран к возобновлению программы по обогащению урана. Кроме того, Тегеран заявил, что способен перекрыть судоходство по Ормузскому проливу, через который идет основной поток танкеров с нефтью.

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