На красной ветке метро Москвы произошел сбой движения из-за упавшего пассажира

Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена вечером 18 июля из-за падения пассажира на пути.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичной подземки.

Собеседник агентства подчеркнул, что из-за ЧП на центральном участке красной ветки были увеличены интервалы движения поездов. По его словам, для извлечения человека потребовалось на несколько минут снимать напряжение контактного рельса. В настоящее время движение поездов на линии восстановлено.

О состоянии пассажира и об обстоятельствах происшедшего не сообщается.