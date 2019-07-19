Разлучница и мужезахватчица: за что россияне ополчились на поп-диву Леди Гагу

"А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху". Это обращение омского хоккейного клуба "Авангард" к американской поп-диве Леди Гаге. Предлагают посетить матч с участием команды, дать спортсменам концерт и провести время "в самом дружелюбном сообществе". Ответ русскоязычным пользователям Instagram, которые стоят за самым настоящим российским вмешательством на страницу заокеанской звезды. Сотни тысяч комментариев — на волне того, что певица якобы увела голливудского актера Брэдли Купера у отечественной супермодели Ирины Шейк. Начали с обвинений в адрес предполагаемой разлучницы, но ими далеко не ограничились. А кое-кто уже извлекает из внезапного флешмоба прибыль.

Энциклопедию русской жизни теперь можно полистать в Instagram Леди Гаги. Все начиналось с вполне искренних комментариев россиянок, которые не понимали: как Брэдли Купер вообще мог уйти от красавицы Ирины Шейк, родившей ему дочь, к эпатажной певице. Припоминали Гаге платье из мяса и особенности внешности. Но вскоре от стенаний о тяжелой доле брошенной женщины русскоязычные пользователи устроили соревнования по остроумию. Разлучнице предлагают записать кавер на такие хиты, как "Угонщица" Ирины Аллегровой и "Я не колдунья" ансамбля "Золотое Кольцо". Обвиняют ее в копировании образа Жанны Агузаровой и напоминают: русские своих в обиду не дадут.

Вот несколько комментариев.

"В селе Верхний Шаранай Забайкальского края общим решением на деревенской сходке с сегодняшнего дня запрещены фильмы с участием подколодной разлучницы Гаги, сожжены все диски и аудиокассеты с песнями иноземной мужезахватчицы. Ирке выделяем дом председателя. Пущай приезжает на реабилитацию!"

"Ребята, мы ждем вас у Малахова!"

"Шел пятый день всероссийского восстания против заморской разлучницы. Я все жду, когда же Гага уже выложит нам ответочку на русском со словами: "Невиноватая я, он сам пришел!"

Под самым свежим снимком поп-дивы – больше полумиллиона комментариев. Instagram Леди Гаги объединяет людей лучше любого мессенджера или юмористического форума.

"Гага-чат – это то, что сейчас модно и актуально. Хотите встретить свою любовь? Идите в Гага-чат. Хотите продать старенький автомобиль? Идите в Гага-чат. Если у вас не сдается жилье у моря в Анапе – Гага-чат вам поможет!" – говорит актриса, телеведущая Эвелина Блёданс.

В Санкт-Петербурге рекламный постер с изображением Гаги уже дополнили стикером "разлучница". Едва ли не сильнее других из-за голливудского любовного треугольника переживают на Урале. В Челябинске земляки Ирины Шейк готовы продемонстрировать, насколько они суровы.

Особенно благодатное время наступило для маркетологов. Кто-то уже распечатал футболки со слоганом "ЯМЫ ИРИНА ШЕЙК". Кроме того, за 2 тысячи рублей можно обзавестись майкой "Вернули Крым – вернем и Брэдли Купера". Леди Гага уже давно могла бы остановить паломничество на свою страницу, но зачем, если флешмоб (случайно ли) совпал с выходом линии косметики, которую она создала специально для самого крупного в мире интернет-магазина.

"Социальные медиа тем и прекрасны, что они непредсказуемы, как и мы с вами. Не думаю, что это управляемый процесс. Это очень хорошо работает на популярность Леди Гаги и там, и тут. Она правильно делает, что не реагирует никаким образом. И надо сказать, что это наших пользователей в мире позиционирует как чрезвычайно позитивных, активных, открытых", — комментирует ситуацию директор по маркетинговым коммуникациям Василий Чёрный.

Когда сойдет волна хайпа, никто сказать не может. Но в комментариях у Гаги россияне уже предлагают друг другу остановиться, иначе американцы снова решат, что злые русские хотят взломать их выборы. Тем же, кто еще не вступил в ряды онлайн-защитников Ирины Шейк, стоит знать: комментарии в Instagram Леди Гаги работают по принципу черной дыры. Если вы откроете их хотя бы раз — рискуете очнуться только спустя несколько часов.