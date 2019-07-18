Инна Чурикова получила на спектакле травму

Народная артистка СССР Инна Чурикова 18 июля получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня".

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал муж актрисы, кинорежиссер Глеб Панфилов.

Он подчеркнул, что пока не знает, насколько тяжела травма и грозит ли Чуриковой госпитализация, в настоящее время они ждут скорую.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву, закончила с красным дипломом в 1965 году Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе.

Активно снималась в кино, дебютировав студенткой в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", где сыграла роль "Марфушеньки-душеньки". Снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова.

Юной актрисой снялась в картине Панфилова "В огне брода нет". Позже они оба вместе работали и над другими фильмами — "Начало" и "Прошу слова", "Тема" и "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Инна Михайловна отмечена различными наградами — Международной премией имени Станиславского, призом "Хрустальная Турандот", Государственной премией РСФСР в области киноискусства, Государственной премией РФ в области литературы и искусства, премиями "Ника", "Триумф", "ТЭФИ", "Золотой орел", "Кумир" и еще многими другие. Чурикова — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".