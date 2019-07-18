"Марсель" хочет взять Дзюбу в аренду. "Зенит" против

Ведущий форвард футбольной сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Марселе". Тренером французского клуба является португалец Андре Виллаш-Боаш, который работал в Санкт-Петербурге, и он хочет видеть россиянина в своей команде.

Проблемой остается то, что марсельцы намерены первоначально взять игрока в годичную аренду, а у Дзюбы остался всего год контракта с "Зенитом" и вариант аренды не устраивает питерцев, сообщает Betting Insider. Французы же задумываются о покупке форварда, но их отвращает возраст футболиста и его высокая – 3 млн евро, — зарплата.

При этом инсадйеры в питерском клубе сообщают, что сам российский нападающий хотел бы попробовать себя на другом уровне, но также не хочет переходить в другую команду всего на год, а предпочел бы более длительный контракт.