Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении Елены Боголюбовой

Московские полицейские не стали возбуждать уголовное дело в отношении Елены Боголюбовой — той самой матери тяжелобольного ребенка, которую задержали на почте сотрудники таможни.

Она заказала для своего сына лекарство, не зарегистрированное в России, сообщает телеканал "Россия 24". А когда Елена пришла получать препарат, посылку арестовали как контрабанду, а саму женщину несколько часов допрашивали.