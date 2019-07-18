Жителям Иркутской области начнут выдавать жилищные сертификаты

Жителям Иркутской области, которые из-за паводка остались без крыши над головой, с 19 июля начнут выдавать жилищные сертификаты. Ранее правительство выделило 14 миллиардов рублей ремонт и строительство домов в пострадавших районах. Также около ста миллионов поступило на специальный благотворительный счет, открытый властями региона. Кроме того, в зоне стихийного бедствия прошла экстренная вакцинация.

Большая вода пришла в Иркутскую область в конце июня. Стихия затронула больше ста населенных пунктов. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести, передает телеканал "Россия 24".