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18 июля 201923:50

Лига Европы. Определился соперник тульского "Арсенала"

neftchipfk.com

В континентальном турнире футбольной Лиги Европы завершается первый квалификационный раунд. Определился соперник тульского "Арсенала" по второму отборочному кругу турнира. Им стал азербайджанский клуб "Нефтчи".

Команда из столицы Азербайджана Баку по сумме двух встреч победила соперников из молдавского клуба "Сперанца Ниспорены" с общим счетом 9:0 (3:0 и 6:0). Напомним, что тульские "канониры" дебютируют в еврокубковом турнире, заняв по итогам прошлого в российской премьер-лиге сезона место в шестерке лучших.

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