Война танкеров, судьба СВПД: проблемы Ирана грозят перерасти в мировые

Появилось видео задержания в Ормузском проливе нефтяного танкера Riah, который несколько дней считали пропавшим. Пресс-служба КСИР утверждает, что судно незаконно перевозило миллион литров нефти. Ни одно государство до сих пор не признало танкер своим. Госдепартамент США уже осудил действия иранских военных и потребовал немедленно освободить экипаж.

Танкер-призрак обретает очертания. Первые кадры арестованного судна в окружении боевых катеров опубликовал телеканал Press TV.

В эфире иранского телевидения прозвучало заявление пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР):

"Отдел по связям с общественностью Военно-морского флота Революционной гвардии объявил о захвате нефтяного танкера, контрабандой перевозившего миллион литров топлива, близ острова Ларак в Персидском заливе. Информация западных СМИ о том, что Иран захватил еще одно судно в Персидском заливе, не соответствует действительности".

Пресс-служба КСИР вновь подчеркнула, что иранские военно-морские силы обеспечивают безопасность и противодействуют нарушениям в своих водах. И все же заявление оставило много вопросов. Позже последовали подробности: на борту было 12 иностранцев. Но откуда они и само судно, не сказано.

"В ходе наблюдения за движением танкеров в Персидском заливе с целью выявления и противодействия организованной контрабанде, морские патрули в Персидском заливе и Ормузском проливе задержали этот танкер в минувшее воскресенье. Убедившись, что он действительно незаконно перевозил топливо, и получив согласие судебных органов, патруль провел спецоперацию по захвату", — рассказывает ведущий новостей Мортеза Хейдари.

На кадрах виден номер – и он совпадает с номером танкера Riah, который пропал в выходные. Видно и название. Ниже можно различить надпись Panama: предполагалось, что пропавший танкер ходит под флагом именно этой страны. В свою очередь иранское агентство YJC, которое предоставляет площадку для публикаций проходящих профессиональную подготовку журналистов, сообщило, что истинными владельцами задержанного судна были британцы, которые не хотели этого афишировать. Позже это сообщение с сайта агентства исчезло.

Возможно, по той же логике Объединенные Арабские Эмираты заявляли, что танкер им не принадлежит, хотя порт приписки указан в досье корабля. И все это — на фоне задержанного у берегов Гибралтара иранского танкера Grace 1, в чьей судьбе наметились подвижки. Сегодня власти заморской территории Великобритании заявили, что провели позитивные переговоры с Тегераном по поводу судна.

Атаки на танкеры в районе Ормузского пролива (Соединенные Штаты Америки в них неизменно обвиняют Иран) поставили под угрозу важные морские пути, которые связывают ближневосточных производителей нефтепродуктов с рынками Азии, Европы и Северной Америки.

США усилили свое военное присутствие и призывают союзников их поддержать. Это новые кадры из Аравийского моря на подступах к Оманскому заливу. Десантный корабль Boxer пришел туда в мае. Но именно сейчас решил продемонстрировать полную боеготовность, а командующий — боевой дух.

"Мы обеспечиваем стабильность в регионе, как это делает военно-морской флот еще с окончания Второй мировой войны. Мы будем тренироваться и работать с нашими партнерами из Бахрейна, Дубая и других мест. У нас просто стандартное развертывание сил, ничего особенного", — отмечает командующий корабля Boxer Джейсон Бернс.

"Ничего особенного" — это, видимо, сбитый иранский беспилотник, который имел неосторожность подлететь слишком близко.

Впрочем, война танкеров — не единственная проблема с Ираном, вызывающая озабоченность мирового сообщества. В воздухе подвисла судьба Совместного всеобъемлющего плана действий.

Российская позиция неизменна: разногласия необходимо устранять исключительно путем диалога.

"Мы работаем с Ираном так же, как это делают Германия, Франция, Великобритания, европейские внешнеполитические службы, призывая к сдержанности, призывая к тому, чтобы эту сделку мы общими усилиями сохранили. И сегодня мы это особо акцентировали: очень важно обеспечить единство действий, единство позиций всех остающихся в СВПД участников этой договоренности: европейская тройка, Россия, Китай. Мы едва ли достигнем результата, если будем сейчас говорить, что только от Ирана зависит спасение этой сделки", — комментирует ситуацию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Между тем представители Корпуса стражей исламской революции напомнили, что Ормузский пролив имеет особое значение не только для Ирана, но и для всего мира. И предупредили, что Тегеран готов сменить оборонительную тактику на наступательную, лишь только враг совершит ошибку.