Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю
Владимир Путин встретился с главным исполнительным директором компании Shell Беном ван Берденом. Речь на ней шла о новых проектах компании в России.
Компания Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю. Причем в течение 5 лет. Сумма инвестиций не известна. Пока это обещание, но все равно: если перемножить 5 на 48, получим 240 АЗС. И прибавим еще 300 уже работающих по всей России. В итоге к 2024 году получим 540 комплексов англо-голландской корпорации. Об этом на встрече с президентом России рассказал исполнительный директор Бен ван Берден.
Еще один бизнес в России — смазочные материалы. В Торжке (Тверская область) компания даже открыла завод. И к 2027 году планирует вывести его на полную мощность.
"Компания Shell работает в России давно, по-моему, с конца XIX века, — отметил Владимир Путин в разговоре с ван Берденом. — В настоящее время достаточно активно работает во многих проектах, является крупным инвестором в российскую экономику. Очень рад вас видеть и поговорить с коллегами о перспективах развития нашего сотрудничества". У Shell на долю России приходится чуть больше 5 процентов всей добычи нефти. А именно: 32,4 миллиона баррелей из 639. По СПГ: 9 процентов от их мировой добычи. То есть, 3 миллиона тонн из 34,3. Плюс 200 миллионов литров смазочных материалов в год.
За последние 5 лет, по словам главы компании, компания совершила крупнейшую инвестицию в разведку и добычу нефти. Речь идет о партнерстве с “Газпром нефтью”. Соглашение подписали в Петербурге во время международного форума. Совместное предприятие на базе “Меретояханефтегаза” будет добывать сырье на месторождениях с запасами больше 1 миллиарда тонн нефти.
Shell — один из крупнейших и старейших иностранных инвесторов. Продавать керосин в Российской империи компания начала еще в 1892 году. А с 1994 года вместе с “Газпромом”, Mitsui и Mitsubishi сжижает газ на Сахалине и продает его в Азию. Это тот самый проект “Сахалин-2”. Проектная мощность СПГ-завода — 9,6 миллионов тонн в год. За время существования проекта компания заплатила в российский бюджет 25 миллиардов долларов.
"Это великолепный проект по своей организации, — считает ван Берден. — Мы отгрузили нашим потребителям на Дальний Восток больше 100 миллионов тонн сжиженного природного газа. Платежи в бюджет РФ за время проекта составили 25 миллиардов долларов. Этот проект заложил фундамент в развитие СПГ-отрасли в России".
Однако, если б не было вопросов, то не было бы столько внимания к встрече. Уже несколько лет Sakhalin Energy пытается договориться с проектом "Сахалин-1" о закупке газа для поставок на третью очередь "Сахалина-2". И судя по утечкам в СМИ, удалось договориться обо всем, кроме цены.
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