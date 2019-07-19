Иран не подтвердил сообщения о сбитом американцами беспилотнике

Иран не подтвердил информацию о якобы сбитом американским десантным кораблем Boxer иранском беспилотнике. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не обладает данными о том, что сегодня был потерян дрон, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Ормузском заливе был сбит иранский беспилотник, приблизившийся к американскому кораблю на 900 метров. Президент США Дональд Трамп рассказал, что дрон получил предупреждения с корабля, однако игнорировал их и был сбит "из соображений безопасности".

Месяц назад "Корпус стражей исламской революции" сбил американский беспилотник на юге Ирана. В Тегеране заявили, что аппарат нарушил воздушное пространство страны.