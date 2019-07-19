19 июля 201901:23
В португальском Порту обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста. Видео
В окрестностях португальского города Порту девушка, раздевшись, прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I. О происшествии сообщило издание The Sun.
На видео, появившемся в Интернете, девушка стоит на парапете моста вместе с молодым человеком. Затем она снимает с себя всю одежду и прыгает в воду. Благополучно вынырнув, она поплыла к берегу.
Установить личность девушки пока не удалось. По словам очевидцев, она была в состоянии сильного алкогольного опьянения. После инцидента на место ЧП прибыли сотрудники полиции, но девушка скрылась. Все попытки найти виновницу происшествия успехом не увенчались, передает РИА Новости.
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