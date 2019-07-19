Киев предолжил освободить Вышинского одновременно с террористом Сенцовым

Офис Зеленского предложил освободить журналиста Кирилла Вышинского одновременно с Олегом Сенцовым, осужденным в России за подготовку теракта в Крыму. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что Киев с большим интересом узнал о предложении Москвы освободить Вышинского.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли", — отметила она. Взамен Киев предложил Москве освободить Олега Сенцова, причем сделать это одновременно "для взаимной уверенности в общей доброй воле".

Сенцов осужден на 20 лет за подготовку терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке Донбасса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Обвинения в свой адрес он называет ложью и напоминает, что СБУ ни разу не предъявляло ему претензий за все время его работы в РИА Новости Украина. Вышинский отмечает, что хочет справедливого суда, а не помилования, так как он ни в чем не виноват.