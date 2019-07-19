Джавад Зариф предложил США решение для отмены санкций против Ирана

В ответ на снятие санкций США Иран предлагает подписать протокол, который предусматривает расширенные инспекции объектов своей ядерной программы. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Джавад Зариф, общаясь с журналистами на полях мероприятия ООН в Нью-Йорке.

Согласно условиям ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), Иран должен был ратифицировать Дополнительный протокол спустя восемь лет после подписания соглашений в 2015 году. В тот же срок Соединенные Штаты Америки должны были отменить значительную часть санкций в отношении Ирана.

Как уточнил Зариф, если президент США Дональд Трамп хочет большего, Тегеран может ратифицировать Дополнительный протокол, а Вашингтон может отменить введенные санкции.

Издание отмечает, что Иран уже соблюдает еще не ратифицированный протокол, что делает неясным характер уступок, которые озвучил Зариф.

Официальная позиция США по ослаблению санкционного режима против Ирана заключается в списке, включающем 12 условий. В том числе это отказ от вмешательства в региональные конфликты.

14 июля 2015 года Великобритания, Германия, КНР, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), напоминает РИА Новости. По этому соглашению предполагалась отмена санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года Соединенные Штаты заявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Ирана.

8 мая текущего года Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе – в части, которая касается запасов тяжелой воды и обогащенного урана. Согласно последней информации, Иран довел уровень обогащения урана до 4,5 процента (лимит по ядерной сделке был 3,67 процента).