Успеть за Россией в Арктике: Береговая охрана США требует новые ледоколы

Чтобы успешно конкурировать с Россией в Арктике, Береговой охране США нужны как минимум шесть новых ледоколов, причем три – тяжелых. Об этом заявил вице-адмирал Дэниэл Абель — замглавы Береговой охраны США.

Он напомнил, что сейчас в распоряжении Береговой охраны есть только один ледокол, которому 40 лет — Polar Star. В то же время у России есть шесть новых ледоколов и шесть новых баз в Арктике, отметил Абель.

Ранее сообщалось об обеспокоенности Вашингтона российским присутствием в Арктике. Госсекретарь США Майк Помпео назвал его "притязаниями на международные воды Северного морского пути". Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон пообещал, что США вскоре будут круглогодично присутствовать в Арктике. Он добавил, что для этого необходимы новые ледоколы, передает РИА Новости.

В рамках программы Polar Security Cutter для Береговой охраны США будут построены три ледокола. Контракт на строительство кораблей был заключен в апреле 2019 года. Новая стратегия Береговой охраны США, обнародованная ранее, предусматривает противостояние США России и Китаю в Арктике. В то же время Вашингтон заявляет о желании мирного сотрудничества в этой сфере.

Москва также выступает за формирование открытого партнерства, сохранения в регионе зоны мира. Россия ведет политику, предполагающую широкую повестку сотрудничества разных стран, включая США.