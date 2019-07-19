В аэропорту Шереметьево восемь человек пострадали во время эвакуации из самолета

В аэропорту Шереметьево пассажиров лайнера пришлось экстренно эвакуировать после срабатывания датчика задымления во время взлета. О происшествии СМИ сообщил источник в органах управления воздушным движением.

Как уточняется, датчик задымления сработал в кабине, когда самолет готовился к вылету и уже находился на ВПП. Экипаж принял решение прервать полет и в аварийном режиме эвакуировать пассажиров.

В процессе эвакуации по надувным трапам восемь человек получили травмы. Двоих пострадавших доставили в больницу, передает агентство "Интерфакс".