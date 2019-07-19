Новости Экономика

Все видео этой рубрики
19 июля 201903:51

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

EPA

Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке. Президент Путин поручил правительству рассмотреть возможность осуществления этих выплат.

Субсидия будет однократной, уточняет РИА Новости. Она будет предоставляться за счет бюджета и либо касаться первоначального взноса, либо служить компенсацией процентной ставки по ипотеке. Президент дал правительству срок на рассмотрение его предложения – до 1 сентября 2019 года.

Ранее Путин поручил правительству РФ обеспечить малоимущие семьи жильем. При этом квартира передаваться в собственность не будет.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" предполагается к 2024 году нарастить объемы жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год. Для пяти миллионов семей будут улучшены жилищные условия. Кроме того, средняя ипотечная ставка, как планируется, опустится ниже 8 процентов.

На реализацию проекта будет затрачено около одного триллиона рублей. 90 процентов от этой суммы будут выделяться из федерального бюджета.

Сейчас

03:15

В Шереметьево восемь человек пострадали при эвакуации

02:28

Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию

22:30

Трамп: американский корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

17:34

Новый владелец "Рустави 2" уволил гендиректора

17:10

Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp

16:54

Путин: урегулирование в Донбассе возможно лишь при контактах Киева с ДНР и ЛНР

16:51

Инвалидам разрешили подавать справки в электронном виде

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эксперт: ракета "Буревестник" станет оружием возмездия России в ядерной войне

Эксперт: ракета "Буревестник" станет оружием возмездия России в ядерной войне

1 час назад
Индия готова вернуться к вопросу о российских Су-57

Индия готова вернуться к вопросу о российских Су-57

36 минут назад
После ЧП с рейсом Москва - Ереван аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

После ЧП с рейсом Москва - Ереван аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

54 минуты назад
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

1 час назад
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

2 часа назад
Стратегия интеграции и сближения Минска с Москвой: Путин и Лукашенко готовы к новым решениям

Стратегия интеграции и сближения Минска с Москвой: Путин и Лукашенко готовы к новым решениям

8 часов назад
В работе Instagram произошел глобальный сбой

В работе Instagram произошел глобальный сбой

9 часов назад
Киев предолжил освободить Вышинского одновременно с террористом Сенцовым

Киев предолжил освободить Вышинского одновременно с террористом Сенцовым

3 часа назад
Воплощение американской мечты: Серену Уильямс назвали самой модной

Воплощение американской мечты: Серену Уильямс назвали самой модной

7 часов назад
Полиция не будет возбуждать дела против женщины за лекарство для больного ребенка

Полиция не будет возбуждать дела против женщины за лекарство для больного ребенка

7 часов назад
Джавад Зариф предложил США решение для отмены санкций против Ирана

Джавад Зариф предложил США решение для отмены санкций против Ирана

2 часа назад
Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?

Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?

4 часа назад
В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом

В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом

7 часов назад
Пора слезть с пальмы: новый налог на пальмовое масло сделает россиян здоровее

Пора слезть с пальмы: новый налог на пальмовое масло сделает россиян здоровее

7 часов назад
Порошенко не пустили в Европарламент

Порошенко не пустили в Европарламент

4 часа назад
Иран не подтвердил сообщения о сбитом американцами беспилотнике

Иран не подтвердил сообщения о сбитом американцами беспилотнике

4 часа назад
Банкам будет интересно: расходы человека раскрывают его тип личности

Банкам будет интересно: расходы человека раскрывают его тип личности

11 часов назад
Успеть за Россией в Арктике: Береговая охрана США требует новые ледоколы

Успеть за Россией в Арктике: Береговая охрана США требует новые ледоколы

2 часа назад
Три экологические экспертизы: вся правда о Юго-Восточной хорде

Три экологические экспертизы: вся правда о Юго-Восточной хорде

8 часов назад
В Петербурге и Ленобласти введут электронную визу

В Петербурге и Ленобласти введут электронную визу

11 часов назад
Это песня: Баста взялся за футбол и пообещал сделать СКА снова великим

Это песня: Баста взялся за футбол и пообещал сделать СКА снова великим

7 часов назад
Новый владелец "Рустави 2" уволил старого гендиректора

Новый владелец "Рустави 2" уволил старого гендиректора

11 часов назад
Новый тренд шоу-бизнеса: как секс-скандалы портят карьеру и репутацию знаменитостям

Новый тренд шоу-бизнеса: как секс-скандалы портят карьеру и репутацию знаменитостям

12 часов назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Разлучница и мужезахватчица: за что россияне ополчились на поп-диву Леди Гагу

Разлучница и мужезахватчица: за что россияне ополчились на поп-диву Леди Гагу

3 часа назад
В португальском Порту обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста. Видео

В португальском Порту обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста. Видео

3 часа назад
Война танкеров, судьба СВПД: проблемы Ирана грозят перерасти в мировые

Война танкеров, судьба СВПД: проблемы Ирана грозят перерасти в мировые

4 часа назад
Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю

Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю

4 часа назад
Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

7 часов назад
В Пензенской области подростки избили девочку и снимали все это на видео

В Пензенской области подростки избили девочку и снимали все это на видео

8 часов назад
Тест-драйв обновленного Mitsubishi L200 (+видео)

Тест-драйв обновленного Mitsubishi L200 (+видео)

11 часов назад
Шпионы в каждом телефоне: российский FaceApp переполошил Америку

Шпионы в каждом телефоне: российский FaceApp переполошил Америку

11 часов назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

14 часов назад
"Ненавижу воровство": поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

"Ненавижу воровство": поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

14 часов назад
От слов к делу: Зверев голыми руками собрал мусор на Байкале

От слов к делу: Зверев голыми руками собрал мусор на Байкале

15 часов назад
09.09.19. Угрожает ли Земле опасный QV89?

09.09.19. Угрожает ли Земле опасный QV89?

15 часов назад
Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

16 часов назад