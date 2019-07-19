Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке. Президент Путин поручил правительству рассмотреть возможность осуществления этих выплат.

Субсидия будет однократной, уточняет РИА Новости. Она будет предоставляться за счет бюджета и либо касаться первоначального взноса, либо служить компенсацией процентной ставки по ипотеке. Президент дал правительству срок на рассмотрение его предложения – до 1 сентября 2019 года.

Ранее Путин поручил правительству РФ обеспечить малоимущие семьи жильем. При этом квартира передаваться в собственность не будет.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" предполагается к 2024 году нарастить объемы жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год. Для пяти миллионов семей будут улучшены жилищные условия. Кроме того, средняя ипотечная ставка, как планируется, опустится ниже 8 процентов.

На реализацию проекта будет затрачено около одного триллиона рублей. 90 процентов от этой суммы будут выделяться из федерального бюджета.