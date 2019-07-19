Пожар в жилом доме на востоке Москвы потушен, один человек пострадал

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в жилом высотном доме на востоке Москвы. Во время эвакуации пострадал один человек. Об этом СМИ сообщили представители экстренных служб столицы.

Как уточняется, на 13 этаже 22-этажного жилого дома, расположенного на Новокосинской улице, загорелся балкон. В целях безопасности было решено провести эвакуацию жителей, передает ТАСС.

К настоящему времени возгорание удалось потушить. Пострадавшему при эвакуации оказывают помощь.

Правоохранители выясняют причины случившегося.