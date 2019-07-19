Росстат: средняя сумма доходов россиянина превысила 47500 рублей

Росстат опубликовал данные по зарплатам в России. Это апрельские показатели. В тот месяц, согласно статистке, заработную плату получили немногим более 27 миллионов человек. Средняя сумма доходов составила свыше сорока семи с половиной тысяч рублей.

Что касается размеров зарплат, то, по данным службы, почти у трех процентов россиян она оказалась ниже прожиточного минимума —11 тысяч 280 рублей. Внушительная часть работников получала в месяц чуть более 20 тысяч рублей, передает телеканал "Россия 24".

Самая массовая категория — те работающие россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 20 до 40 тысяч — это почти 40 процентов. Вторая по численности прослойка — с зарплатами от 40 до 60 тысяч рублей. Тех, кто получает свыше ста тысяч — немногим более 7 процентов.