Новости Экономика

Все видео этой рубрики
19 июля 201905:41

Росстат: средняя сумма доходов россиянина превысила 47500 рублей

Росстат: средняя сумма доходов россиянина превысила 47500 рублей

Росстат опубликовал данные по зарплатам в России. Это апрельские показатели. В тот месяц, согласно статистке, заработную плату получили немногим более 27 миллионов человек. Средняя сумма доходов составила свыше сорока семи с половиной тысяч рублей.

Что касается размеров зарплат, то, по данным службы, почти у трех процентов россиян она оказалась ниже прожиточного минимума —11 тысяч 280 рублей. Внушительная часть работников получала в месяц чуть более 20 тысяч рублей, передает телеканал "Россия 24".

Самая массовая категория — те работающие россияне, чья зарплата находится в диапазоне от 20 до 40 тысяч — это почти 40 процентов. Вторая по численности прослойка — с зарплатами от 40 до 60 тысяч рублей. Тех, кто получает свыше ста тысяч — немногим более 7 процентов.

Сейчас

03:15

В Шереметьево восемь человек пострадали при эвакуации

02:28

Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию

22:30

Трамп: американский корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

17:34

Новый владелец "Рустави 2" уволил гендиректора

17:10

Германия вслед за США увидела угрозу в FaceApp

16:54

Путин: урегулирование в Донбассе возможно лишь при контактах Киева с ДНР и ЛНР

16:51

Инвалидам разрешили подавать справки в электронном виде

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эксперт: ракета "Буревестник" станет оружием возмездия России в ядерной войне

Эксперт: ракета "Буревестник" станет оружием возмездия России в ядерной войне

2 часа назад
Индия готова вернуться к вопросу о российских Су-57

Индия готова вернуться к вопросу о российских Су-57

2 часа назад
После ЧП с рейсом Москва - Ереван аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

После ЧП с рейсом Москва - Ереван аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

2 часа назад
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

3 часа назад
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

4 часа назад
Стратегия интеграции и сближения Минска с Москвой: Путин и Лукашенко готовы к новым решениям

Стратегия интеграции и сближения Минска с Москвой: Путин и Лукашенко готовы к новым решениям

9 часов назад
В работе Instagram произошел глобальный сбой

В работе Instagram произошел глобальный сбой

11 часов назад
Киев предложил освободить Вышинского одновременно с террористом Сенцовым

Киев предложил освободить Вышинского одновременно с террористом Сенцовым

5 часов назад
Воплощение американской мечты: Серену Уильямс назвали самой модной

Воплощение американской мечты: Серену Уильямс назвали самой модной

8 часов назад
Полиция не будет возбуждать дела против женщины за лекарство для больного ребенка

Полиция не будет возбуждать дела против женщины за лекарство для больного ребенка

9 часов назад
Джавад Зариф предложил США решение для отмены санкций против Ирана

Джавад Зариф предложил США решение для отмены санкций против Ирана

4 часа назад
Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?

Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?

6 часов назад
В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом

В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом

9 часов назад
Пора слезть с пальмы: новый налог на пальмовое масло сделает россиян здоровее

Пора слезть с пальмы: новый налог на пальмовое масло сделает россиян здоровее

9 часов назад
Порошенко не пустили в Европарламент

Порошенко не пустили в Европарламент

5 часов назад
Иран не подтвердил сообщения о сбитом американцами беспилотнике

Иран не подтвердил сообщения о сбитом американцами беспилотнике

6 часов назад
Банкам будет интересно: расходы человека раскрывают его тип личности

Банкам будет интересно: расходы человека раскрывают его тип личности

12 часов назад
Успеть за Россией в Арктике: Береговая охрана США требует новые ледоколы

Успеть за Россией в Арктике: Береговая охрана США требует новые ледоколы

3 часа назад
Три экологические экспертизы: вся правда о Юго-Восточной хорде

Три экологические экспертизы: вся правда о Юго-Восточной хорде

9 часов назад
В Петербурге и Ленобласти введут электронную визу

В Петербурге и Ленобласти введут электронную визу

12 часов назад
Это песня: Баста взялся за футбол и пообещал сделать СКА снова великим

Это песня: Баста взялся за футбол и пообещал сделать СКА снова великим

8 часов назад
Новый владелец "Рустави 2" уволил старого гендиректора

Новый владелец "Рустави 2" уволил старого гендиректора

13 часов назад
Новый тренд шоу-бизнеса: как секс-скандалы портят карьеру и репутацию знаменитостям

Новый тренд шоу-бизнеса: как секс-скандалы портят карьеру и репутацию знаменитостям

13 часов назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Разлучница и мужезахватчица: за что россияне ополчились на поп-диву Леди Гагу

Разлучница и мужезахватчица: за что россияне ополчились на поп-диву Леди Гагу

4 часа назад
В португальском Порту обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста. Видео

В португальском Порту обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста. Видео

5 часов назад
Война танкеров, судьба СВПД: проблемы Ирана грозят перерасти в мировые

Война танкеров, судьба СВПД: проблемы Ирана грозят перерасти в мировые

5 часов назад
Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю

Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю

6 часов назад
Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

Четвертый энергоблок Калининской АЭС подключен после сбоя в работе станции

9 часов назад
В Пензенской области подростки избили девочку и снимали все это на видео

В Пензенской области подростки избили девочку и снимали все это на видео

9 часов назад
Тест-драйв обновленного Mitsubishi L200 (+видео)

Тест-драйв обновленного Mitsubishi L200 (+видео)

13 часов назад
Шпионы в каждом телефоне: российский FaceApp переполошил Америку

Шпионы в каждом телефоне: российский FaceApp переполошил Америку

13 часов назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

15 часов назад
"Ненавижу воровство": поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

"Ненавижу воровство": поджигатель студии аниме объяснил свое преступление

16 часов назад
От слов к делу: Зверев голыми руками собрал мусор на Байкале

От слов к делу: Зверев голыми руками собрал мусор на Байкале

16 часов назад
09.09.19. Угрожает ли Земле опасный QV89?

09.09.19. Угрожает ли Земле опасный QV89?

17 часов назад
Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

18 часов назад