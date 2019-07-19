В США прошел митинг в поддержку оскорбленных Трампом женщин

Митинг в поддержку женщин прошел в аэропорту города Миннеаполис на севере США. Толпа приветствовала конгрессвумен Ильхан Омар — одну из четырех политиков, которых накануне Трамп призывал "отправиться туда, откуда они приехали". Люди держали плакаты с надписями "Добро пожаловать домой" и "Мы с тобой".

Сама Омар, которая прибыла в Миннеаполис для встречи с конгрессвумен Рамилой Джаяпал, поблагодарила приветствующих и пообещала продолжать бороться с политикой Трампа.

"Он боится, потому что мы его критикуем, — приводит слова конгрессвумен телеканал "Россия 24". — Но реальность такова, что он боится, потому что мы вдохновляем людей мечтать о стране, которая признает их достоинство и человечность".

Ранее прошел митинг в поддержку Дональда Трампа, во время которого толпы сторонников президента скандировали "Отправьте ее домой". В интервью журналистам президент заявил, что остался недоволен такой реакцией.