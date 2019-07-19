На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании "Лидер"

На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.

Следователи сообщают, что он покинул место своего проживания в Магадане, намереваясь выехать в город Сусуман, где находится участок его компании. Но на участок Дутчак не прибыл, передает РИА Новости. Также он не выходил на связь ни с родственниками, ни со знакомыми.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".