Будущая глава Еврокомиссии: улучшение ситуации с санкциями зависит от России

Урсула фон дер Ляйен, которой предстоит возглавить Еврокомиссию с 1 ноября 2019 года, считает, что улучшение ситуации с санкциями зависит от России. При этом она обвиняет Москву в нарушении международного права и указывает, что санкции – ответ ЕС на это.

Вместе с тем фон дер Ляйен указала, что Россия была и остается соседом Евросоюза. В интервью газете Bild немецкий политик заявила о своем убеждении, что "Кремль не прощает слабости". Поэтому она считает, что ЕС должен ясно показать, что готов продолжать диалог "с позиции силы" в любое время, передает ТАСС. Единство и ясность – единственно правильная комбинация по данному пункту, и действия Европы и НАТО в последние годы это показали, заявила министр.

Урсула фон дер Ляйен — соратница Меркель. Она была первой женщиной, занимавшей пост министра обороны Германии. 16 июля ее избрали на пост председателя Еврокомиссии.