Пострадавшая при обстреле жительница Донецка скончалась в больнице

Жительница Донецка, пострадавшая при обстреле, умерла в больнице.

Она получила осколочные ранения накануне, 18 июля. Вооруженные силы Украины открыли огонь по окраинам Донецка. Стреляли из минометов, автоматических гранатометов и другого оружия.

В результате обстрела повреждены два детских сада, передает телеканал "Россия 24".