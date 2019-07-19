Александр Ерохин подписал долгосрочный контракт с "Зенитом"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин продлил контракт с петербургским "Зенитом". Воспитанник барнаульского футбола подписал новое соглашение с "сине-бело-голубыми" по схеме "3+1".

"Долгосрочный контракт лично для меня – мотивирующий фактор. Мы стали чемпионами в прошедшем сезоне, скоро стартуем в Лиге чемпионов, – приводит слова Ерохина пресс-служба петербуржцев. – "Зенит" – топ-клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели во всех турнирах. Я приложу все силы, чтобы помочь команде в их достижении".

Ерохин перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ростова". В минувшем сезоне в составе петербургской команды Александр принял участие в 26 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Также Ерохин помог "Зениту" одержать победу в матче первого тура российской премьер-лиги.