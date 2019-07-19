Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Владимир Путин прибыл Братск Иркутской области, где глава государства проведет совещание, посвященное ходу ликвидации последствий наводнения в регионе. Насущные проблемы области обсудят члены правительства, главы ведомств, а также руководители муниципальных образований.

Также президент намерен лично осмотреть пострадавшие от сильнейшего паводка районы. Посетит Владимир Путин и пункты долговременного размещения, организованные для жителей, потерявших жилье, передает РИА Новости.

Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, затоплены были почти 11 тысяч жилых домов, 3,5 тысячи домов не подлежат восстановлению. Пострадали из-за наводнения более 38 тысяч человек.

На данный момент все завалы в зоне ЧС разобраны. Военные очистили от мусора и продезинфицировали территорию общей площадью 57 гектаров. Разобрали полусотню непригодных для жилья домов, обустроили 4 водоотвода. Группировка Минобороны продолжает помогать жителям пострадавших районов. Их обеспечивают свежим хлебом, питьевой и технической водой, передает телеканал "Россия 24".

Военные инженеры, тем временем, наладили транспортное сообщение с Тулуном. Восстановлены все поврежденные участки дорог, которые прилегают к федеральной трассе "Сибирь".

В Иркутской области работают и сотрудники ветеринарно-санитарной группы. Они контролируют ситуацию с заболеваемостью домашних животных и скота. Организованы пункты временной передержки домашних животных. Продезинфецированы помещения и территории фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Кроме того, военные проверили все скотомогильники — по результатам анализа проб они признаны не опасными.