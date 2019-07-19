19 июля 201909:16 (обновлено в 09:24)
Самолет из Сургута не долетел до Москвы
Экипаж самолета Boing авиакомпании "ЮТэйр", вылетевшего сегодня утром из Сургута в Москву, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала обнаруженная неисправность, сообщили "Интерфаксу" в сургутском аэропорту.
Посадка лайнера прошла благополучно. Пассажиров отправят в столицу на другом самолете.
Ранее инцидент произошел с еще одним самолетом компании "ЮТэйр". Лайнер, летевший из Самары в Сургут совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика топлива. Пострадавших нет. Пассажиры на время ожидания размещены в гостинице, сообщает ТАСС.
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