У посольства Японии в Сеуле сгорел протестующий мужчина

78-летний житель Южной Кореи загорелся около здания посольства Японии в Сеуле. Подоспевшие спасатели смогли потушить его в течение 10 минут, пострадавшего с сильными ожогами доставили в больницу. Однако спасти мужчину не удалось, через полчаса он скончался в медицинском учреждении, передает ТАСС.

По словам представителя местной полиции, причиной трагического происшествия стала антипатия погибшего к Японии. Местные СМИ указывают, что незадолго до инцидента он сообщил своему знакомому, что "не согласен с действиями Японии".