Она далеко не тупая. Капитан "Салавата Юлаева" заступился за Ольгу Бузову

Капитан уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев", защитник Григорий Панин поддержал популярную певицу и телеведущую Ольгу Бузову, заявив, что глупый человек не смог бы добиться таких результатов и высот.

"Оля же очень классная и умная девчонка. Многие судят ее по "Дому 2", думают, что она тупая блондинка, – приводит слова Панина Gorobzor.ru. – Но она далеко не тупая. Глупый человек не добился бы таких результатов и высот. Нужно с уважением относиться к ее, так скажем, творчеству".

Помимо этого, Панин сообщил, что лично с певицей не знаком, но иногда слушает ее треки в машине.

Напомним, Бузова вместе с футболистом Федором Смоловым приняла участие в ютуб-шоу Comment Out, на котором нападающий сборной России и "Локомотива" пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт кровли в доме культуры в селе Костин Лог.