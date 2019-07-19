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19 июля 201911:15

"Атлетико" усилился защитником "Эспаньола" Марио Эрмосо

Марио Эрмосо

Марио Эрмосо

Испанский защитник каталонского "Эспаньола" Марио Эрмосо продолжит карьеру в мадридском "Атлетико", 24-летний игрок обороны подписал соглашение с "матрасниками", рассчитанное на пять лет – до июня 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "бело-синие" выручили на продаже футболиста порядка 25 миллионов евро.

Эрмосо – воспитанник мадридского "Реала", откуда летом 2017 года перешел в "Эспаньол" за 12,5 миллиона евро. В составе "попугаев" Марио в минувшем сезоне принял участие в 35 играх во всех турнирах и забил три мяча. Также на его счету три матча за сборную Испании.

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