Капремонт за 4 миллиона рублей продержался всего 4 года

По стенам течёт вода, а с фасада летят большие и маленькие камни. Жители одного домов по улице Будённого в Туле боятся ходить по собственному двору, а ведь здание капитально ремонтировали всего 4 года назад. Департамент ЖКХ обещал выехать на место и оценить ситуацию.

Как рассказал "Вестям Тула" житель дома Александр Болдырев, трещины в его подъезде появились уже через год после ремонта кровли. В соседнем подъезде такая же проблема — в трещинах все и потолок, и стены.

Снаружи картина ещё более печальная. Как рассказала жительница дома Алёна Мельник: "Я иду с ребёнком в детский сад, а камни фасадные падают нам на голову. У одной женщины из соседнего подъезда убило бульником собаку".

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса профильного министерства области Виктория Шувалова заверила, что капремонт фасада стоит со сроком исполнения работ в программе на 2029-2031 год. А по программе капремонта в 2014-2015 году выполнены практически всё работы, кроме фасада. На ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем потрачено порядка 4 миллионов. рублей.

Однако новая управляющая компания, проводившая независимую экспертизу, выявила значительные нарушения при проведении ремонта. Как пояснил гендиректор УК "ТОКТО" Дмитрий Колчев, неправильно смонтирована водосточная система, поэтому вся вода стекает по фасаду. "Необходимо провести с собственниками собрание, чтобы ускорить выполнение капремонта фасада — с 28-30 года перенести на следующий год", — считает гендиректор УК.

Решить проблему поможет программа "Народный бюджет". Правда, она предусматривает материальное участие жильцов дома.