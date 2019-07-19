Капремонт за 4 миллиона рублей продержался всего 4 года
По стенам течёт вода, а с фасада летят большие и маленькие камни. Жители одного домов по улице Будённого в Туле боятся ходить по собственному двору, а ведь здание капитально ремонтировали всего 4 года назад. Департамент ЖКХ обещал выехать на место и оценить ситуацию.
Как рассказал "Вестям Тула" житель дома Александр Болдырев, трещины в его подъезде появились уже через год после ремонта кровли. В соседнем подъезде такая же проблема — в трещинах все и потолок, и стены.
Снаружи картина ещё более печальная. Как рассказала жительница дома Алёна Мельник: "Я иду с ребёнком в детский сад, а камни фасадные падают нам на голову. У одной женщины из соседнего подъезда убило бульником собаку".
Директор департамента жилищно-коммунального комплекса профильного министерства области Виктория Шувалова заверила, что капремонт фасада стоит со сроком исполнения работ в программе на 2029-2031 год. А по программе капремонта в 2014-2015 году выполнены практически всё работы, кроме фасада. На ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем потрачено порядка 4 миллионов. рублей.
Однако новая управляющая компания, проводившая независимую экспертизу, выявила значительные нарушения при проведении ремонта. Как пояснил гендиректор УК "ТОКТО" Дмитрий Колчев, неправильно смонтирована водосточная система, поэтому вся вода стекает по фасаду. "Необходимо провести с собственниками собрание, чтобы ускорить выполнение капремонта фасада — с 28-30 года перенести на следующий год", — считает гендиректор УК.
Решить проблему поможет программа "Народный бюджет". Правда, она предусматривает материальное участие жильцов дома.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Шереметьеве загорелся самолет с пассажирами
- Инна Чурикова упала со сцены
- Зеленский: моряков нам должны вернуть, а Вышинского обменяем на Сенцова
- Путин - Стоуну. Россияне и украинцы - один народ
- Бузова не тупая. Мнение хоккеиста
Самое читаемое
-
После купания в море мужчину съели бактерии
- В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом
- Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец
- Вышла из автобуса на скорости 30 км/ч: гибель 18-летней девушки попала на видео
- Полиция не будет возбуждать дела против женщины за лекарство для больного ребенка
Телеканал "Россия"
-
Певец Рома Жуков отбирает у жены шестерых детей
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- Тайная жизнь многоженца: 4 жены и 13 детей под одной крышей
- Вышел первый трейлер фильма "Обитель" по роману Прилепина
Вести.Экономика
-
Цены на нефть подскочили на новостях об уничтожении США иранского беспилотника
- Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?
- Отрицательная ставка ФРС приведет к хаосу в мировой экономике
- Как отрицательные ставки стали ловушкой для Европы
- Более 50 компаний переносят производство из Китая из-за торговой войны
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "ВКонтакте" тестирует сервис знакомств
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Huawei переключится со смартфонов на телевизоры
- Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Авто.Вести.Ru
-
Дешево и с понтами: бэушные кабриолеты до 400 тысяч рублей
- Hyudai Solaris: не только фейслифт, но и совершенно новый мотор
- Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq
- Штраф за неоплату платной дороги будет астрономическим
- Из рептилоида - в качки. Тест обновленного Mitsubishi L200 (+видео)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Продукты с сахарозаменителем убивают собак
- Как антиоксиданты могут вызывать рак
- Слабительное может быть небезопасно для психики
- Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется
- Берегите голову: неожиданная опасность лета, о которой стоит знать
Вести в 20.00
-
Пора слезть с пальмы: новый налог сделает россиян здоровее
- Вся правда о Юго-Восточной хорде
- Наводнение не преграда: на свадьбу - в надувной лодке
- 33 сотрудника студии аниме сгорели на своих рабочих местах
- В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом
Вести-Москва
-
В Подмосковье воры снимают с машин номера и требуют выкуп
- Беспредел в Аристове: бывший глава ЖСК под следствием, а новому угрожают
- В столице запущено производство нового кроссовера Renault Arkana
- В Москве ликвидируют последствия потопа
- Плюс 5 этажей: москвичи просят защитить старинный особняк от переделок
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
В Израиле нашли огромный неолитический город
- Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Мучают ночные кошмары? Возможно вы слишком много спите
- Их нравы: 7 жутких ритуалов разных народов
- Пять самых известных космических пришельцев, посетивших Землю
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Павел Лунгин отмечает 70-летие
- Вспоминая Елену Образцову...
- В Сочи наградили победителей конкурса молодых музыкантов "Созвездие"
- Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев
Москва 24
-
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Климатолог предупредил об аномальной жаре в России
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии