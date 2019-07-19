Футболисты "Спартака" Джикия и Джано песней поздравили Самедова с 35-летием. Видео

Футболисты московского "Спартака" Георгий Джикия и Джано Ананидзе поздравили своего бывшего одноклубника Александра Самедова с днем рождения, исполнив совместно песню Елены Ваенги "Желаю".

Джано и Джикия поздравили Самедова с 35-летием 😄 pic.twitter.com/WXLLVwLdZ6 — Руслан Абушкин (@abushkin) July 19, 2019

Самедов, которому в пятницу, 19 июля, исполнилось 35 лет, защищал цвета столичной команды с 2001 по 2005 год, а также вернулся в стан "красно-белых" в 2017 году. В составе "Спартака" принял участие в 105 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач.

Также Александр выступал за московские "Локомотив", "Динамо", "Москву" и самарские "Крылья Советов". Помимо этого, на счету Самедова 53 игры, семь голов и 16 голевых передач за сборную Россию.