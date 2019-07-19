Аварийная посадка самолета на пляже в Вирджинии попала на видео

В Вирджинии на мелководье приземлился самолет Cessna 172RG, направлявшийся в Ошен Сити, штат Мэриленд.

Самолет, не предназначенный для приземления на воду, получил повреждения, однако его 23-летний пилот не пострадал. Позже он объяснил, что принял решение об аварийной посадке из-за "механических повреждений".