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19 июля 201912:00

Аварийная посадка самолета на пляже в Вирджинии попала на видео

Youtube/WUSA9

В Вирджинии на мелководье приземлился самолет Cessna 172RG, направлявшийся в Ошен Сити, штат Мэриленд.

 

Самолет, не предназначенный для приземления на воду, получил повреждения, однако его 23-летний пилот не пострадал. Позже он объяснил, что принял решение об аварийной посадке из-за "механических повреждений".

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