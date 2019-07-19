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19 июля 201912:38

Погода на выходные: есть надежда, что лить будет меньше

Марина Лысцева/ТАСС

Синоптики пообещали москвичам и жителям Подмосковья, которых в последние дни "с неба" буквально заливают, что на выходные дождей станет меньше.


Как сообщает Центр погоды ФОБОС, в предстоящие выходные атмосферное давление над Русской равниной повысится до нормы, немного потеплеет, а плотных облаков и осадков станет меньше.

В Москве будет облачно с прояснениями, 20 июля все еще ожидаются кратковременные ливневые дожди при температуре плюс 20-22 градуса, а в воскресенье, 21 июля, будет без существенных осадков при 22-24 градусах.

Потеплеет и в Санкт-Петербурге. Там 20 июля еще пройдут кратковременные дожди при плюс 20-22 градусах, а в воскресенье будет уже 22-24 и без существенных осадков.

На Русском Севере дожди, по прогнозам синоптиков, пройдут только в южных районах Архангельской области, а также в Коми и на Вологодчине.

В Мурманске будет плюс 20-23, в Вологде плюс 17-20, в Нарьян-Маре плюс 14-17.

Кратковременные грозовые дожди ожидаются в Черноземье. В Курске, Белгороде и Липецке будет плюс 24-27 градусов.

На Верхней и Средней Волге, в зоне влияния циклона, на предстоящие выходные будет облачно и дождливо.

В Нижнем Новгороде и Кирове столбики термометров покажут около 20 градусов, в Саранске, Самаре и Пензе будет плюс 23-26.

На Нижней Волге ожидается сухая, солнечная и жаркая погода: в Волгограде плюс 30-32, в Астрахани плюс 33-35.

На юге — очень тепло: в Краснодарском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе плюс 28-31, в Сочи плюс 26-28 градусов и грозовые ливни.

В Крыму солнечно, в Севастополе и Ялте плюс 28-30.

А вот на Урале станет прохладнее и пройдут дожди.

В Екатеринбурге и Челябинске 20 июля будет плюс 27-29, а 21-го уже 22-25 градусов.

В Западной Сибири на фоне повышенного атмосферного давления будет солнечно и тепло: в Омске около 30-ти, в Новосибирске и Сургуте плюс 24-27 и пройдут кратковременные дожди.

На юге Дальнего Востока сильные дожди ожидаются только в Приморском крае. Во Владивостоке около плюс 20-ти, в Хабаровске и Благовещенске плюс 28-31.

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