Взрывы, жилье и обещание ребенку: президент пообщался с пострадавшими от наводнения

Президент России Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области. В Тулуне глава государства пообщался с местными жителями у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа, где собралась большая группа людей, передает "Интерфакс".

Путин общался с гражданами примерно полчаса. Основные жалобы местных жителей касались жилищных сертификатов, восстановления документов, работы по оценке ущерба и получения компенсации. Президент сообщил, что эти темы обсудят на предстоящем совещании в Братске.

Глава государства опроверг слухи о том, что паводки стали следствием взрывных работ. При этом он согласился с мнением участницы встречи, что подтопление было бы не столь масштабным, если бы не вырубали леса.

Также Путин отметил важность баланса скорости и качества при строительстве жилья для пострадавших от паводка. Он подчеркнул, что важно построить дома быстро, но сделать это качественно. "Если то и другое несовместимы, тогда найти какое-то другое решение нужно", — отметил он.

Президент сообщил, что власти постараются решить проблему тех жителей, кто лишился в результате наводнения дачных домов.

Контролировать расходование средств, выделяемых на ликвидацию последствий паводка, будут правоохранительные органы, в том числе прокуратура и МВД, рассказал Путин.

В пункте временного размещения глава государства пообщался с мальчиком Димой, который "очень ждал" президента. Ребенок рассказал Путину, что хочет машинку на пульте управления, и президент пообещал подарить ему радиоуправляемый "Мерседес".

В результате паводка в Иркутской области было подтоплено более сотни населенных пунктов, пострадавшими числятся 38 тысяч человек. 25 человек погибли, семь пропали без вести. Сильнее всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун.