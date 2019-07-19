Сближение неизбежно. Путин назвал россиян и украинцев одним народом

Россияне и украинцы – это фактически один народ, заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. У граждан двух стран так много общего, начиная от религии и заканчивая родственными связями, что раньше никто не считал себя отдельной нацией. Все называли себя православными и русскими, напомнил президент. Никто не хотел быть частью католического мира, куда их оттаскивала Польша.

При этом Путин особо отметил, что если значительная часть граждан Украины хочет бороться за собственную идентичность, то никто в России не собирается этому противиться. Но и про тесные связи между народами тоже забывать не стоит, уверен российский лидер.

"Надо иметь в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах. Но сегодняшние украинские власти этого не хотят. Я думаю, здравый смысл восторжествует: сближение неизбежно", — добавил Владимир Путин.

19 июля в 21:00 на телеканале "Россия 1" состоится премьера документального фильма "В борьбе за Украину" Оливера Стоуна. Выдающийся американский режиссер решил разобраться в причинах государственного переворота в 2014 году на Украине и понять, кому выгоден раздор между братскими народами.