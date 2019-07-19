Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 июля 201913:05

Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

Андрей Аршавин

Андрей Аршавин
фото: ФК "Зенит"

Бывший нападающий сборной России, лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы.

Вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Заключительный экзамен – в мае-июне 2021 года.

Напомним, Аршавин – воспитанник "Зенита", в составе которого принял участие в 352 играх во всех турнирах, забил 74 мяча и отдал 99 голевых передач. Также на его счету 75 игр и 17 голов за сборную России. На сегодняшний день Андрей занимает должность советника генерального директора "сине-бело-голубых".

Сейчас

12:30

Путин назвал россиян и украинцев одним народом

11:52

Посольство РФ отреагировало на новости о Романе Ружечко

10:47

Зеленский ждет, что Россия вернет моряков без обмена

09:08

Самолет из Сургута не может долететь до Москвы

08:35

На Большой кольцевой линии метро произошел сбой

05:30

На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас"

03:15

В Шереметьево восемь человек пострадали при эвакуации

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрывы, жилье и обещание ребенку: президент пообщался с пострадавшими от наводнения

Взрывы, жилье и обещание ребенку: президент пообщался с пострадавшими от наводнения

47 минут назад
Инцидент с самолетом NordWind: в кондиционеры попали пары гидрожидкости и масла

Инцидент с самолетом NordWind: в кондиционеры попали пары гидрожидкости и масла

26 минут назад
Посольство РФ отреагировало на новости о Романе Ружечко

Посольство РФ отреагировало на новости о Романе Ружечко

1 час назад
Путин: Янукович даже не думал о применении оружия против своих сограждан

Путин: Янукович даже не думал о применении оружия против своих сограждан

24 минуты назад
Инна Чурикова в тяжелом состоянии: что случилось во время спектакля

Инна Чурикова в тяжелом состоянии: что случилось во время спектакля

3 часа назад
Сближение неизбежно. Путин назвал россиян и украинцев одним народом

Сближение неизбежно. Путин назвал россиян и украинцев одним народом

57 минут назад
Вышинский не хочет обмена

Вышинский не хочет обмена

1 час назад
Самолет из Сургута не долетел до Москвы

Самолет из Сургута не долетел до Москвы

4 часа назад
Покрас Лампас сам восстановит заляпанный гудроном крест в Екатеринбурге

Покрас Лампас сам восстановит заляпанный гудроном крест в Екатеринбурге

1 час назад
Она далеко не тупая. Капитан "Салавата Юлаева" заступился за Ольгу Бузову

Она далеко не тупая. Капитан "Салавата Юлаева" заступился за Ольгу Бузову

2 часа назад
Законопроект о новых санкциях против России внесен в конгресс США

Законопроект о новых санкциях против России внесен в конгресс США

5 часов назад
Порошенко не пустили в Европарламент

Порошенко не пустили в Европарламент

12 часов назад
Росстат: средняя сумма доходов россиянина превысила 47500 рублей

Росстат: средняя сумма доходов россиянина превысила 47500 рублей

7 часов назад
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Погода на выходные: есть надежда, что лить будет меньше

Погода на выходные: есть надежда, что лить будет меньше

49 минут назад
Голодая и переедая, люди запускают "метаболический тормоз", который потом мешает им похудеть

Голодая и переедая, люди запускают "метаболический тормоз", который потом мешает им похудеть

1 час назад
Милонова возмутила фигура Эда Ширана у Парка Горького

Милонова возмутила фигура Эда Ширана у Парка Горького

1 час назад
Новейшие Toyota Supra разбиты всмятку еще до передачи покупателям

Новейшие Toyota Supra разбиты всмятку еще до передачи покупателям

1 час назад
Еще один самолет с компонентами С-400 сел на авиабазе Мюртед

Еще один самолет с компонентами С-400 сел на авиабазе Мюртед

1 час назад
Футболисты "Спартака" Джикия и Джано песней поздравили Самедова с 35-летием. Видео

Футболисты "Спартака" Джикия и Джано песней поздравили Самедова с 35-летием. Видео

1 час назад
Неуправляемый школьный автобус остановили полицейской машиной. Видео

Неуправляемый школьный автобус остановили полицейской машиной. Видео

1 час назад
Больше половины россиян не могут купить квартиру

Больше половины россиян не могут купить квартиру

2 часа назад
В Конгрессе США провели обряд изгнания злых духов

В Конгрессе США провели обряд изгнания злых духов

2 часа назад
В новом "Терминаторе" вернется спаситель человечества из "Судного дня"

В новом "Терминаторе" вернется спаситель человечества из "Судного дня"

2 часа назад
Казахстан "защитил" граждан, перехватывая зашифрованный интернет-трафик

Казахстан "защитил" граждан, перехватывая зашифрованный интернет-трафик

2 часа назад
Свершилось: официально представлен долгожданный новый Chevrolet Corvette

Свершилось: официально представлен долгожданный новый Chevrolet Corvette

2 часа назад
Вести.net: голограмма-переводчик Microsoft работает в реальном времени

Вести.net: голограмма-переводчик Microsoft работает в реальном времени

2 часа назад
Где живут миллиардеры: эксперты рассказали, в каких городах больше всего ультрабогатых

Где живут миллиардеры: эксперты рассказали, в каких городах больше всего ультрабогатых

3 часа назад
У посольства Японии в Сеуле сгорел протестующий мужчина

У посольства Японии в Сеуле сгорел протестующий мужчина

3 часа назад
Цены на нефть подскочили на новостях об уничтожении США иранского беспилотника

Цены на нефть подскочили на новостях об уничтожении США иранского беспилотника

4 часа назад
На Большой кольцевой линии метро произошел сбой

На Большой кольцевой линии метро произошел сбой

4 часа назад
Пострадавшая при обстреле жительница Донецка скончалась в больнице

Пострадавшая при обстреле жительница Донецка скончалась в больнице

5 часов назад
"Утес" против "Адмирала Макарова": опубликовано видео стрельб в Черном море

"Утес" против "Адмирала Макарова": опубликовано видео стрельб в Черном море

5 часов назад
Будущая глава Еврокомиссии: улучшение ситуации с санкциями зависит от России

Будущая глава Еврокомиссии: улучшение ситуации с санкциями зависит от России

6 часов назад
На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании "Лидер"

На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании "Лидер"

6 часов назад
В Тулуне военные восстановили поврежденные паводком дороги

В Тулуне военные восстановили поврежденные паводком дороги

6 часов назад
В США прошел митинг в поддержку оскорбленных Трампом женщин

В США прошел митинг в поддержку оскорбленных Трампом женщин

6 часов назад
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас"

На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас"

7 часов назад
Пожар в жилом доме на востоке Москвы потушен, один человек пострадал

Пожар в жилом доме на востоке Москвы потушен, один человек пострадал

8 часов назад
Индия готова вернуться к вопросу о российских Су-57

Индия готова вернуться к вопросу о российских Су-57

8 часов назад
Эксперт: ракета "Буревестник" станет оружием возмездия России в ядерной войне

Эксперт: ракета "Буревестник" станет оружием возмездия России в ядерной войне

9 часов назад
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке

9 часов назад
Успеть за Россией в Арктике: Береговая охрана США требует новые ледоколы

Успеть за Россией в Арктике: Береговая охрана США требует новые ледоколы

10 часов назад
Джавад Зариф предложил США решение для отмены санкций против Ирана

Джавад Зариф предложил США решение для отмены санкций против Ирана

10 часов назад
Разлучница и мужезахватчица: за что россияне ополчились на поп-диву Леди Гагу

Разлучница и мужезахватчица: за что россияне ополчились на поп-диву Леди Гагу

11 часов назад
В португальском Порту обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста. Видео

В португальском Порту обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста. Видео

12 часов назад
Война танкеров, судьба СВПД: проблемы Ирана грозят перерасти в мировые

Война танкеров, судьба СВПД: проблемы Ирана грозят перерасти в мировые

12 часов назад
Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю

Shell пообещала Путину открывать по одной автозаправке в неделю

12 часов назад
Тест-драйв обновленного Mitsubishi L200 (+видео)

Тест-драйв обновленного Mitsubishi L200 (+видео)

19 часов назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

22 часа назад
Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

Почему так сложно худеть: причина глубже, чем кажется

18.07.2019 12:46