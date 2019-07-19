Помощник Зеленского: с Россией придется договариваться, с Донбассом – идти на компромиссы

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир признал, что Украине для нормализации ситуации придется договариваться и с Россией, и с регионами на юго-востоке страны.

"Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?" — заявил Шефир.

Отвечая на вопрос, к каким компромиссам с Донбассом готовы в Офисе президента Украины, Шефир сообщил, что "ко всем компромиссам, кроме территориальной целостности", передает "Интерфакс" со ссылкой на украинское издание "Левый берег".

При этом он отметил, что невозможно будет договориться с живущими там людьми, если заставлять их говорить на украинском языке.

"Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью. При том, что украинский язык — единственный государственный", — указал помощник президента Украины.

Шефир констатировал, что языковой вопрос разделил страну.

"Сейчас в садиках, в школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском", — пояснил он.