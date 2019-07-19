На полу валялись: на Ибице ребенок из России отравился наркотиками

В критическом состоянии после отравления наркотиками попала в больницу на Ибице трехлетняя девочка из России.

Как пишет местная пресса, ребенок находится здесь вместе с родителями.

Они сообщили медикам, что таблетки, которыми, предположительно, отравилась их дочь, она нашла "на полу" в доме, где остановилась семья. При этом неизвестно, сколько их было.

Однако другое местное издание со ссылкой на правоохранителей пишет, что девочка , скорее всего, нашла наркотики на земле в детском парке, где была с мамой и братьями.

В какой-то момент мать заметила, что ее дочь подняла и положила в рот что-то оранжевое, а через несколько минут ей стало плохо.

Как напоминает РИА Новости, это уже второе отравление детей наркотиками на Ибице за текущую неделю: 17 июля в местную больницу доставили ребенка, отравившегося марихуаной.

К счастью, его удалось спасти.