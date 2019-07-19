Двух пропавших в Мюнхене россиянок могли убить. Криминальная полиция Германии не исключает такой возможности. Все обстоятельства их исчезновения свидетельствуют о возможности такого сценария. Россиянки Мария и Татьяна Г. Внесены в список пропавших без вести.

41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь 13 июля покинули квартиру в доме на Оттобруннерштрассе, отмечает ТАСС. Они направились в торговый центр в районе Нойперлах. После этого, как отмечает немецкая полиция, на связь с родными они не выходили. Это крайне нетипичное поведение для них. На сайте мюнхенской полиции опубликованы фото двух пропавших россиянок. Возбуждено уголовное дело. Факт пропажи двух россиянок подтвердило российское посольство в ФРГ.