Бокс. Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе отменен из-за травмы

Российский боксер Мурат Гассиев, который 27 июля должен был дебютировать в супертяжелом весе боем против американца Джоуи Давейко, получил травму плеча, об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"К сожалению, Гассиев получил травму и его бой перенесен, – заявил Кремлев, слова которого приводит РИА Новости. – У него болит плечо, он поедет на обследование в Германию. Мурат очень расстроен, да и мы очень расстроены от такой плохой новости. Дай бог, чтобы у него все было хорошо со здоровьем".

Напомним, на счету Гассиева 26 побед на профессиональном ринге, из которых 19 нокаутом, а также одно поражение. Последний бой Мурат провел в июле 2018 года, тогда россиянин проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).