Новая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала угрозой "Северный поток-2"

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что газопровод "Северный поток-2" угрожает независимости Европы от российских энергоресурсов, передает РИА Новости. Проект, по ее словам, имеет "экономическое и, конечно, политическое измерение".

В интервью Bild фон дер Ляйен подчеркнула, что Европе важны другие виды энергии для диверсификации энергоснабжения.

"Нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей", — заявила она.