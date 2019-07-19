Южноуральцы добились пересчета платы за мусор. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

За зимние месяцы этого года в УФАС поступило множество жалоб от жителей Челябинской области. Люди требовали провести проверку того, каким образом происходит начисление платы за вывоз мусора. В ведомство обращались жители южноуральской столицы, а также Троицка, Копейска, Увельского района. Как выяснилось, региональный мусорный оператор неправильно подсчитывал количество проживающих и зарегистрированных жильцов.

В итоге после выдачи предписаний об устранении нарушений оператор был вынужден изменить расчеты. Такая же ситуация коснулась Карабашского кластера.

О сложностях со сбором мусора рассказывают также обитатели коттеджных поселков, расположенных под Челябинском. Жителей не устраивает, что теперь отходы нужно самостоятельно приносить на контейнерную площадку. Раньше его забирали непосредственно у дома.