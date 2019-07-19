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19 июля 201914:15

Южноуральцы добились пересчета платы за мусор

ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцы добились пересчета платы за мусор. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".

За зимние месяцы этого года в УФАС поступило множество жалоб от жителей Челябинской области. Люди требовали провести проверку того, каким образом происходит начисление платы за вывоз мусора. В ведомство обращались жители южноуральской столицы, а также Троицка, Копейска, Увельского района. Как выяснилось, региональный мусорный оператор неправильно подсчитывал количество проживающих и зарегистрированных жильцов.

В итоге после выдачи предписаний об устранении нарушений оператор был вынужден изменить расчеты. Такая же ситуация коснулась Карабашского кластера.

О сложностях со сбором мусора рассказывают также обитатели коттеджных поселков, расположенных под Челябинском. Жителей не устраивает, что теперь отходы нужно самостоятельно приносить на контейнерную площадку. Раньше его забирали непосредственно у дома.

Текст: ГТРК "Южный Урал"

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