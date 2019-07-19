После ареста Ружечко попросил убежище у литовских властей

Арестованный в Вильнюсе фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Роман Ружечко обратился к литовским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщила представитель суда Риманте Краулише, передает ТАСС.

Загрязнение нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", обнаружилось в апреле 2019 года. Из-за этого транзит сырья на белорусские НПЗ, в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению был приостановлен. После проведения необходимых очистных мероприятий прокачка нефти вновь была восстановлена в мае. Однако 19 июня на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, снова были обнаружены загрязнения.

По факту загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Самовольное подключение к нефтепроводам, либо приведение их в негодность", "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража" УК РФ. Его фигурантами стали 13 человек. В отношении бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко в России было вынесено решение о заочном аресте, после чего его объявили в международный розыск.

17 июля сотрудники Интерпола задержали его в Вильнюсе, а 19 июля местный суд принял решение арестовать Ружечко на 3 месяца.