Российская премьер-лига учредила новые индивидуальные награды

Российская премьер-лига в рамках ребрендинга учредила новые индивидуальные награды, которые будут вручаться по итогам матча, месяца и сезона. Ранее РПЛ презентовала новый чемпионский кубок и медали, разработанные совместно со Студией Артемия Лебедева.

Награды учреждаются для определения лучших футболистов, тренеров и забитых голов, а также популяризации, развития отечественного футбола и повышения зрелищности матчей. Как сообщает пресс-служба РПЛ, учреждаются десять наград:

1. Лучший игрок матча

2. Лучший игрок месяца

3. Лучший тренер месяца

4. Лучший гол месяца

5. Лучший игрок сезона

6. Лучший тренер сезона

7. Лучший гол сезона

8. Лучший бомбардир сезона

9. Лучший вратарь сезона

10. Лучший молодой игрок сезона