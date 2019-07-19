Микроавтобус сбил семилетнего мальчика, выбежавшего под колеса. Видео

В Новосибирской области микроавтобус сбил мальчика. По информации ГТРК "Новосибирск", авария произошла в среду в селе Морозово, расположенном в Искитимском районе, когда двое детей внезапно выбежали перед автомобилем.

Один успел остановиться, а второй попал прямо под колеса. Семилетний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Подробности о его состоянии не сообщаются.