Покупатели устроили потасовку из-за сковородок в краснодарском супермаркете

В одном из сетевых магазинов Краснодара покупатели устроили потасовку, разбирая сковородки по акции. Один из продавцов был готов к ажиотажу и записал на видео борьбу за кухонную утварь.

Инцидент произошел в супермаркете "Магнит", где сейчас проводится акция, в рамках которой покупатели собирают наклейки и получают за них скидки на сковородки и блинницы.

Посуды на всех не хватало, и после долгого ожидания несколько энергичных женщин, собравших большое количество наклеек, ринулись к тележке, отталкивая конкуренток локтями и не обращая внимания на робкие просьбы разбирать дефицит по очереди.

Схватив по охапке сковородок, несколько счастливых покупательниц умчались, оставив неудачливых конкуренток ждать, когда вынесут следующую партию вожделенной посуды.

Ранее сообщалось, что в магазине этой же сети в Краснодаре покупатели за бесплатные игрушки сражались локтями, кулаками и даже тростью.