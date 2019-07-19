Вышинского доставили в суд

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский доставлен в Подольский суд Киева.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал его адвокат Андрей Доманский.

15 июля Подольский районный суд Киева должен был продолжить заседание по делу Вышинского, однако заседание перенесли на 19 июля, так как служители Фемиды были заняты в другом деле.

18 июля в администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта режиссера Олега Сенцова и Вышинского.

Между тем сам Вышинский выступает против своего обмена на кого-либо, поскольку по словам Доманского, рассчитывает на справедливое решение суда при рассмотрении ходатайства об отмене ареста.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины по обвинению в поддержке ДНР и ЛНР и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Два дня спустя, 17 мая 2018 года Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Россия направила Украине ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями средств массовой информации.