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19 июля 201915:31

Покрас Лампас прокомментировал заливку его работы битумом

Евгений Егоров/ТАСС

Стрит-арт художник из Санкт-Петербурга Покрас Лампас, которого в действительности зовут Арсений Пыженков, заявил, что современное искусство становится все сложнее уничтожить.

Ранее сообщалось, что работа художника-каллиграфиста, которую он создал в Екатеринбурге, пострадала от действий дорожных рабочих. Новое творение Лампаса представляет собой огромный супрематический крест площадью свыше 6,6 тысячи квадратных метров с цитатами из манифеста художника Казимира Малевича. Дорожные рабочие залили гудроном часть уличного произведения.

На своей странице в Instagram Покрас Лампас сообщил, что его работу на площади в Екатеринбурге несогласованно пытались закатать в гудрон и асфальт коммунальные службы. По словам художника, все восстановят, а виновные будут найдены.

"Я рад, что современное искусство все сложнее закатать бульдозером, закатать в асфальт, стереть, уничтожить", — отметил Лампас. Художник выразил огромную благодарность тем, кто поддержал его проект. Также слова признательности Лампас адресовал мэру Екатеринбурга, самому городу, команде фестиваля STENOGRAFFIA и всем небезразличным людям в СМИ. "Скоро приеду в Екатеринбург. Сделаем лучше, чем было", — резюмировал художник.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области назвал случившееся "возмутительным" и "плохой историей". Он пообещал восстановить произведение и добавил, что Екатеринбург будет гордиться своим уличным искусством.

Также Покрас Лампас на своей странице в Instagram привел комментарий главы города Александра Высокинского. Тот заявил, что на площади Первой пятилетки сейчас остановлена работа техники, рисунок будет восстановлен, а район "получит по ушам".

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