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Помогите детям. Русфонд 1 минута назад
Нужна помощь: Веру Нечаеву спасет срочная операция на сердце
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 17-летней Вере Нечаевой из Москвы.
Девочка уже несколько месяцев страдает от тяжелых и мучительных приступов, вызванных нарушением сердечного ритма – сильнейшей тахикардией. Состояние Веры стремительно ухудшается, ей угрожает сердечная недостаточность. Предотвратить опасные осложнения и стабилизировать ритм сердца поможет срочная операция, которую готовы провести кардиохирурги Морозовской больницы (Москва). Только госквоты на этот год уже закончились, а оплатить дорогую операцию мама Веры не в силах.
Из письма Натальи Нечаевой, мамы Веры: "Этой весной Вера стала жаловаться на головокружение и учащенное сердцебиение. Мы обратились к кардиологу, и прямо на приеме у врача у Веры случился приступ – сердце колотилось так, будто она пробежала марафон. Дочку на скорой увезли в Морозовскую детскую клиническую больницу (Москва), где поставили диагноз: пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. Сейчас у Веры такие приступы случаются по несколько раз в день и длятся несколько минут. Я безумно боюсь, что моей девочке станет плохо где-нибудь на улице и ей не смогут оказать помощь. Кардиохирурги рекомендуют провести специализированную операцию – радиочастотную абляцию. Врачи считают, что после такой операции ритм сердца нормализуется. Только в Морозовской больнице, где дочку наблюдают, закончились госквоты на этот год, поэтому лечение нужно оплатить. У меня такой возможности нет. Муж ушел из семьи, я одна воспитываю и обеспечиваю двоих детей, младшей дочке 12 лет. Пожалуйста, помогите!"
Для спасения Веры Нечаевой не хватает 217 976 руб.
Сердечно-сосудистый хирург, аритмолог отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской детской городской клинической больницы Мурат Дишеков (Москва): "У Веры отмечаются частые пароксизмы наджелудочковой тахикардии с частотой сердечных сокращений свыше 200 ударов в минуту, сопровождающиеся выраженной слабостью, головокружением и чувством нехватки воздуха. Пароксизмы в последнее время стали учащаться, в связи с чем необходимо провести электрофизиологическое исследование сердца с последующим выполнением радиочастотной абляции (разрушения аритмогенного очага с помощью радиочастотного тока). Такая операция позволит полностью устранить аритмию".
Стоимость операции 514 572 руб.
296 596 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 217 976 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,414 млрд руб. В 2019 году (на 18 июля) собрано 789 959 387 руб., помощь получили 1123 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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